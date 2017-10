Villingen-Schwenningen Maßgeschneidert für die Höhenrettung

Matthias Ammann der gemeinsam mit Martin Burwig die Rettungsgruppe leitet, sieht einen Grund des Nachwuchsbooms in der Abteilung Schwenningen in Angeboten wie der Höhenrettung. "Wir haben etwas Besonderes zu bieten, wenngleich sich die Rettung in luftiger Höhe nicht für alle eignet". Im Gespräch weist er darauf hin, dass für die Teammitglieder der Höhenrettung eine dichtere ärztliche Kontrollpflicht gilt und selbstverständlich Schwindelfreiheit oberstes Gebot ist.