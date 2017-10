VS-Villingen. Das Rollmops-Theater in der Färberstraße präsentiert im Rahmen seiner britischen Spielzeit die Komödie "Maß für Maß" von William Shakespeare. Der Titel ist der Bergpredigt entlehnt: "Denn mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden." Die Stadt Vienna treibt dem moralischen Ruin entgegen. Der Verfall der Sitten ist so fortgeschritten, dass als nächstes das Chaos droht. Der regierende Herzog, lange Zeit zu weich, zu milde, zu nachsichtig, muss handeln: Strengere Saiten sollen aufgezogen werden. Ein altes über die Jahre nicht zur Anwendung gekommenes Gesetz, das Sittenlosigkeit rigoros bestraft, soll reaktiviert werdenAufführungen sind am 18., 22., 27. und 29. Oktober, jeweils ab 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro.