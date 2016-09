Villingen-Schwenningen Martina Braun äußert sich zu Herausforderungen

Es ist natürlich sehr bitter, dass sich die grüne Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern auflösen muss. Damit sind ökologische Themen wie Agrarwende, Naturschutz, Grüne Technologien und Energiewende in diesem Landtag nur noch ganz schwach vertreten. Ich denke auf die Landespolitik und die grüne Fraktion in Baden-Württemberg hat das keinen direkten Einfluss, denn wir besetzen diese Themen und sind im Ländle erfolgreich damit. Im Hinblick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr sehe ich eine große Aufgabe darin den Menschen unsere grüne Politik wieder deutlich zu machen. Das ist nicht ganz einfach, wenn nur ein Thema, nämlich die Flüchtlingspolitik im Fokus ist. Es gibt aber noch jede Menge andere Handlungsfelder, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen .

Wofür wollen Sie sich im Landtag einsetzen?

Die grüne Landtagsfraktion hat mich zur Sprecherin ihres Arbeitskreises "Ländlicher Raum" gewählt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis für mich als neue Abgeordnete. Und genau das ist auch mein Thema, wofür ich mich kraftvoll einsetzen möchte. Die Strukturen in diesen wunderschönen Naturräumen, die Baden-Württemberg hat, zu stärken, damit sich dort gut leben und arbeiten lässt. Dazu müssen viele Dinge weiterentwickelt werden zum Beispiel die Infrastruktur, die Bildungslandschaft, der ÖPNV, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Herausforderungen durch die älter werdende Gesellschaft unter anderem. Ein breites Themenfeld, für das es sich lohnt zu arbeiten. Außerdem bin ich im Petitionsausschuss. Da werde ich mit ganz individuellen Sachlagen und Problemen konfrontiert, eine spannende Aufgabe.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den CDU-Kollegen in der Regierungskoalition aus Ihrer Sicht?

Nach langen und intensiven Verhandlungen haben sich Grüne und CDU entschieden, eine Koalition einzugehen. Mit diesem Ergebnis arrangieren sich alle Beteiligten. Noch im Wahlkampf wurden die gegensätzlichen Ansichten in einigen Bereichen deutlich, diese gilt es nun mit guten Argumenten zu überwinden und gemeinsam die bestmögliche Politik für die Menschen und unser Land zu machen.

Wie läuft Ihr Arbeitsalltag inzwischen ab? Helfen Sie noch auf dem Biobauernhof in Linach mit? Wo übernachten Sie in Stuttgart?

Wenn ich zu Hause bin, helfe ich gerne auf dem Hof mit. Allerdings bin ich in den Plenarwochen mindestes drei Tage in Stuttgart und übernachte im Hotel. An den anderen Tagen habe ich im Wahlkreis immer wieder Termine, zu denen ich eingeladen werde und ich arbeite auch stundenweise in meinem Wahlkreisbüro in Villingen. Vor der Sommerpause habe ich alle Bürgermeister im Kreis besucht und mit ihnen darüber gesprochen, was sie von der Landespolitik und mir als Abgeordnete erwarten. Da blieb nicht viel Zeit für zu Hause.

Sie fahren mit der Gäubahn nach Stuttgart? Oder mit dem Elektroauto? Oder gar in einer Fahrgemeinschaft mit Karl Rombach?

Ich fahre mit meinem Elektroauto nach Rottweil und von dort mit der Gäubahn nach Stuttgart, das ist ganz entspannt. Eine Fahrgemeinschaft mit Herrn Rombach kommt schon deshalb nicht zustande, weil wir außer den Plenarsitzungen einen komplett unterschiedlichen Terminplan haben.

Wie wollen Sie erreichen, dass die Gäubahn in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans gelangt?

Ich habe direkt nach meinem Amtsantritt einen persönlichen Brief an Herrn Bundesverkehrsminister Dobrindt geschrieben mit den bekannten Gründen, warum die Gäubahn ausgebaut werden muss. Alle Anlieger der Gäubahn, Land, Kommunen und Landkreise agieren hier im Schulterschluss in Richtung Berlin. Das kann von Herrn Dobrindt und den Bundestagsabgeordneten nicht einfach ignoriert werden.

Welche Verkehrsprojekte liegen Ihnen am Herzen? Wie wollen Sie die Mobilität im ländlichen Raum verbessern?

Im ländlichen Raum braucht es einen Mobilitätsmix. Der Ringzug ist zum Beispiel ein Erfolgsmodell, das man durchaus noch ausweiten kann. Das Rufbussystem hilft Lücken zu schließen. Car-Sharing oder Flinc, die Mitfahrzentrale, alles Dinge, die helfen in der Fläche mobil zu sein. Den Individualverkehr nicht nur auf den eigenen Pkw zu beschränken, wäre eines meiner Ziele. Die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsmittel kann dabei helfen.

Was halten Sie von den Breitband-Ausbauplänen des Kreises?

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist einer der Landkreise, die frühzeitig und mit einem guten Konzept den Breitbandausbau gestartet und vom Land auch entsprechende Förderung erhalten hat. Wir haben im Linachtal schnelles Internet über Satellit, allerdings ist die Datenmenge begrenzt und kostet einiges. Ob es tatsächlich gelingt, flächendeckend Breitband zu verlegen, wird auch eine Frage des Geldes sein.

Ministerpräsident Kretschmann ist im Gespräch als neuer Bundespräsident. Wer sollte dann Ministerpräsident werden?

Vorerst möchte ich Winfried Kretschmann als MP behalten. Dass wir uns zu gegebener Zeit über seine Nachfolge unterhalten müssen, denke ich schon. Jetzt ist das aus meiner Sicht aber noch zu früh.

Haben die Grünen hier ein überzeugenderes Programm als andere Landtagsfraktionen?

Offensichtlich haben wir mit Realpolitik überzeugt und die Themen, die für die Menschen wichtig sind, richtig besetzt. Landtagswahlen sind auch Persönlichkeitswahlen, das heißt, nicht nur das Wahlprogramm ist entscheidend, sondern auch die Authentizität der Kandidaten. Allen voran hat Winfried Kretschmann dies bewiesen.

Wer sollte für die Grünen bei der Bundestagswahl kandidieren? Wären Sie nicht die geeignete Kandidatin?

Die Nominierungsversammlung der Kreisgrünen zur Bundestagswahl wird im Oktober sein. Lassen wir uns überraschen, wer kandidiert. Ich sicher nicht, denn ich habe mit dem Landtagsmandat ein großes Ziel erreicht und damit meine Berufung in der Landespolitik gefunden.

Was macht Ihnen am meisten Spaß bei ihrer Tätigkeit als Abgeordnete?

Es ist für mich spannend, viele neue Menschen kennen zulernen und mich mit neuen Themenfeldern auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt auch öfter unterwegs und erlebe einiges. So waren wir mit dem Ausschuss ländlicher Raum auf der Landesgartenschau in Öhringen, das war sehr schön.