Villingen-Schwenningen Martin Wittner bleibt Zunftmeister

VS-Schwenningen. In seinem Kurzbericht des vergangenen Vereinsjahres ging Martin Wittner nochmals auf die zahlreichen Aktivitäten ein. Sein besonderer Dank ging hierbei an alle die sich engagieren, um den Vereinsbetrieb in geordneten Bahnen ablaufen zu lassen. Ein besonderes Dankeschön ging auch an das Team vom Seniorennachmittag.

Im gesamten zählt die Narrenzunft derzeit 2046 Mitglieder. Erstmals wurde der Geschäftsbericht vom neuen Zunftschreiber Florian Schütze vorgetragen. Er erwähnte neben den regulären närrischen Terminen nochmals die Mithilfe beim großen Zähringertreffen im benachbarten Villingen, sowie den Besuch der Landschaftstreffen in Haigerloch und Munderkingen. Es folgten die Berichte aus den einzelnen Gruppen, wobei sich hier deutlich zeigte, dass diese auch außerhalb der Fastnacht sehr aktiv sind.

Besonders erfreulich ist, dass die Gruppe des Fanfarenzugs von zahlreichen neuen Mitspielern bereichert wird. In der Hanselvatergruppe machte man sich Gedanken, wie wieder mehr Hansel auf die Straße gebracht werden können, und Jörg Schlenker freute sich, dass dies auch schon ganz gut umgesetzt wurde. So stehen neben den Kindern auch eine Anzahl an Erwachsenen-Hansel zum Leihen zur Verfügung. Auch der Hästrägerhock am Fastnachts-Freitag wird sehr gut angenommen, so dass sich die Kinder beim Kinderball in der Bürkturnhalle über zahlreiche Hästräger freuen konnten. Uli Hugger, Specher vom Vergnügungsausschuss, gab schon das Motto für die Eröffnungsbälle am 12. und 13. Januar bekannt. Dies lautet: "Beethovens Gruselkabinett".