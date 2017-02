Villingen-Schwenningen Martin stellt Sanierung des Altwegs in Aussicht

Von den Ortschaftsräten können bald die Farbmuster am Obereschacher Rathaus in Augenschein genommen werden, damit in der nächsten Sitzung entschieden werden kann, wie das Gebäude in ­Zukunft aussehen wird.

Eine ganze Reihe von Auftragsvergaben standen überdies für den Ortschaftsrat Obereschach auf der Tagesordnung. Dazu traf sich das Gremium im Kindergarten, um sich an Ort und Stelle über die anstehenden Maßnahmen zum Einbau einer Küche und eines Speiseraumes sowie zur Sanierung des Mehrzweckraumes ein Bild zu machen.

Für die Gesamtmaßnahme hatte der Rat aus seinem Budget bereits in einer früheren Sitzung 30 000 Euro bei voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 90 000 Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt werden noch einmal für Malerarbeiten im Mehrzweckraum rund 1000 Euro, für die Beleuchtung im neu zu schaffenden Speiseraum etwa 2800 Euro und für die Sanierung von zwei Fenstern in dem Raum, wo die Küche entstehen soll, 1700 Euro benötigt, die einstimmig zur Verfügung gestellt wurden. Damit soll es unter optimalen Bedingungen möglich sein, dass die Kindergarten- und Grundschulkindern im Kindergarten den Mittagstisch einnehmen, was derzeit auch schon provisorisch möglich ist.