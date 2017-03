Villingen-Schwenningen Marokko-Tour ruft

VS-Schwenningen. Ein besonderes Trekking-Erlebnis in der Bergwelt des Hohen Atlas in Marokko bietet der Schwäbische Albverein Schwenningen seinen Mitgliedern sowie seinen Gästen an. Die 15-tägige Reise vom 15. bis 29. September startet mit dem Flug nach Marrakesch. Ab dort werden die Teilnehmer von einem autorisierten Bergführer während der gesamten Reise betreut. Sie wandern zwölf Tage auf Maultierpfaden unter Leitung des Bergführers und seiner Mannschaft durch die faszinierenden Bergregionen des Djebel Toubkals und des M’Goun-Gebietes und dort durch die schönste Schlucht im Hohen Atlas.

Maultiere sorgen für den Gepäcktransport, tragen Essen und Trinken, sowie die Campingausrüstung. Die Wanderer übernachten entweder in einfachen Berghütten oder, wenn notwendig, in Zelten. Dabei werden sie auch mit warmem Essen versorgt. Geschlafen wird auf Matratzen, die gestellt werden, aber im eigenen Schlafsack. Als Kontrast verbringen sie noch eineinhalb Tage in Marrakesch. Der ideale Ausklang der aktiven Tour, wie der Veranstalter verspricht. Optional besteht für passionierte Bergsteiger die Möglichkeit zur Besteigung des Toubkal (4167 Meter) und des M’Goun-Gipfels (4068 Meter).

Anforderungen