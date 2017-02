Villingen-Schwenningen Markus Schreiber nimmt seine Arbeit auf

Der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Rupert Kubon, begrüßte als Aufsichtsratsvorsitzender die Gäste und freute sich, dass nach einer einjährigen Vakanz der Posten wieder besetzt ist. Er blickte auf das Bewerbungsgespräch und erinnerte an Schreibers Aussage, dass es ihm bei der Stelle um die Herausforderung gehe und er den Mut habe, sich diesem zu stellen. Aufgrund der bisherigen beruflichen Laufbahn traut er ihm diese Aufgabe auch zu. Auch der Geschäftsführer des Verbands, Michael Stöffelmaier freute sich auf die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner. Der Caritasverband Schwarzwald-Baar habe einen Konsolidierungskurs erfolgreich bewältigt, wenn auch noch nicht ganz abgeschlossen. Nach dem Weggang seines Amtsvorgängers wurde die Stelle zunächst nicht besetzt, sondern erst im Sommer ausgeschrieben.

Markus Schreiber stellte sich auch noch selbst in kurzen Worten vor. Sein Studium absolvierte er an der damaligen BA in Schwenningen, arbeitete bei Helios, bevor sein Arbeitgeber die Diözese wurde. Er arbeitete bei der katholischen Verrechnungsstelle in Singen und verantwortete dort die Kindertagesstätten. Der bald 33-Jährige ist in seiner Heimatstadt Radolfzell in einer Kirchengemeinde aktiv und spielt die Posaune bei der Stadtkapelle und da er selbst in der Narrenzunft Narrizella Ratoldi aktiv ist, wird er an der Fastnacht in Villingen eher nicht zu sehen sein, wie er hinzufügte.

Michael Stöffelmaier verabschiedete Otto Sieber in den Aufsichtsrat. Niedereschachs ehemaliger Bürgermeister war einer der Verantwortlichen in der Übergangszeit 2016 und investierte einiges an Zeit. Als Abschiedsgeschenk erhielt dieser einen Gutschein für eine Genusswanderung.