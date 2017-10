Villingen-Schwenningen Marktplatz: Verkehr kommt plötzlich zum Stehen

Unter den neugierigen Blicken von zahlreichen Passanten und Händlern benutzten die ersten Autos vom Sturmbühl kommend entlang der Volksbank die neue Verkehrsführung "Am Marktplatz Ost", die sie über die frisch sanierte Fahrbahn die Marktstraße hinunter Richtung Rössle-Kreisel führte. Währenddessen wurde die Durchfahrt vom Sturmbühl an der oberen Kirchstraße gesperrt. Dieser Bereich wird bis Ende des Jahres saniert.

"Hier ist ja richtig viel Verkehr", beobachtete Marco Ferreri vom Volare, dem E-Zigarettengeschäft an der Ecke zwischen Marktplatz und Rathausstraße das ungewohnt lebhafte Treiben. Während es die Händler erfreut, wird sich der eine oder andere Autofahrer, der Richtung Rössle-Kreisel oder – neuerdings möglich – die Metzgergasse hoch, dann links Richtung Kirchstraße und City Rondell, bereits am ersten Tag über die lange Rotphase der Ampel, die an der Ecke zwischen Marktstraße und Metzgergasse installiert wurde, geärgert haben. Teilweise sorgte sie für meterlangen Stau bis auf Höhe des BunBun Burgers am Marktplatz. Manch ein ungeduldiger Autofahrer drehte sogar und fuhr Richtung Spittelstraße zurück.

Manche Autofahrer ignorieren die Rotphase