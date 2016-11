Villingen-Schwenningen Marktplatz: Verkehr kann fließen - vorerst

Auch eine Mitarbeiterin des Schreibwarenladens Thomas an der Marktstraße bemängelt die Verkehrsführung und die Parkplatzsituation. Denn auch dort sind die Parkplätze teilweise gesperrt, um die Abbiegung der Busse in die Rathausstraße zu ermöglichen. "Das ist keine Lösung so," sagt sie, und weiter: "Die Kundenfrequenz ist zuletzt zurückgegangen." Die Beeinträchtigungen nicht derart gespürt hat die Bäckerei sowie der Kaffee- und Teeladen an der Ecke zur Straße am Marktplatz. Deren Inhaberin Natascha Licciardello sieht es sogar positiv: Die Autofahrer hätten ihr Geschäft während der Wartephase an der Ampel intensiver wahrgenommen.

Währenddessen kann die Firma Storz die Baustelle in den nächsten Tagen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft fertigstellen. Der Kanal sei ausgewechselt, die Hausanschlüsse überprüft und neu verbunden, berichtet Polier Andreas Rapp. Der Bagger hat sich mittlerweile bis zur oberen Kreuzung an der Kirchstraße vorgearbeitet. Hier werde derzeit ein Schacht gesetzt und Zuleitungen zum nächsten Bauabschnitt am Marktplatz sowie zur Bürkstraße provisorisch hergestellt, so Rapp weiter. Im Januar sollen die Kanalarbeiten im Bereich Kirch-und Bürkstraße, anschließend im Bereich Marktstraße und Rathausgasse weitergeführt werden, berichtet zudem Susanne Kammerer von städtischen Pressestelle. Der nächste Bauabschnitt umfasse die Marktstraße bis zur Einmündung Spittelstraße. Dieser werde aber erst im März begonnen, die Leistungen werden im Dezember ausgeschrieben, so Kammerer weiter.

Die derzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen sehe er nicht als dramatisch an, so Andreas Rapp schließlich – und verweist dabei auf den ausstehenden Bauabschnitt am Marktplatz. "Wenn dieser drankommt, wird das Ganze nicht so reibungslos ablaufen."