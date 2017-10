Villingen-Schwenningen "Marktplatz Ost" ist wieder befahrbar

Auch Marco Ferreri vom E-Zigaretten-Shop befürchtet, dass die neuen Parkplätze – zahlungspflichtig und nicht mehr quer, sondern längs zur oberen Marktstraße – nicht ausreichen. "Es sind deutlich weniger direkt vor den Geschäften als bisher", meint er. Trotzdem zeigt auch er sich erfreut, dass die Dauerbaustelle vor der Tür ein Ende hat.

Nicht wirklich überzeugt vom neuen Erscheinungsbild ist Dorgan Yüksel vom Sparland: "Was nützt eine neue Optik, wenn der Marktplatz leer bleibt und keine Kunden kommen?", fragt er sich. Auch er vermisst die Parkplätze in unmittelbarer Nähe, wenngleich die neueingerichtete Fläche am oberen Sturmbühl Entlastung schaffen soll. Es werde sich in den nächsten Wochen zeigen, ob die Frequenz für sein Geschäft wieder gewohntes Niveau erreicht, sagt Yüksel zudem.

Wenn der Verkehr also auf der Ostseite des Marktplatzes wieder läuft, geht die letzte Phase des zweiten großen Bauabschnitts auf der Westseite entlang der Kirchstraße, die im betroffenen Abschnitt gesperrt sein wird, los. Betroffen werden vor allem die Modeboutique Casa Moda, die Stickerei und der Kinderladen Lollipop sein. Doch nicht nur die neue Baustelle, sondern auch die neue Verkehrsführung werden für alle Beteiligten eine Eingewöhnungsphase erfordern. "Verkehrschaos wird sich am Anfang wohl nicht vermeiden lassen", deutet Bauleiter Hans Straub an.