Villingen-Schwenningen Marktbesucher erstmal ausgebremst

VS-Villingen. Schmuck, weihnachtliche Dekorationen, Wärmendes für Kopf, Hände, Hals und Füße, Taschen aus ungewohnten Materialien, Engelsfiguren und vieles mehr warteten darauf, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk zu werden. Indes – erst um 13 Uhr und nicht wie sonst schon um 11 Uhr öffnete der Markt seine Tore. "Da bin ich mit meinen Einkäufen schon längst wieder zu Hause", moserte mancher.

Kristina Hofmann von der organisierenden Stabstelle Stadtmarketing bei der Wirtschaft und Tourismus GmbH (WTVS) hatte die Erklärung: Am Abend zuvor war bis in die Nacht eine Diplomierungsfeier im Franziskaner über die Bühne gegangen, was den zeitgleichen Aufbau des Weihnachtsmarktes aus organisatorischen Gründen ausschloss. "Im nächsten Jahr öffnen wir wieder früher", versprach WTVS-Chefin Beate Behrens. Für Kopfschütteln bei den Besuchern sorgte aber noch eine weitere Maßnahme: Die Besucher, die um 13 Uhr dann endlich den Markt stürmen wollten, wurden zunächst ins Foyer "umgeleitet", wo zuerst die offizielle Begrüßung des Oberbürgermeisters anstand.

Doch dann war dem Einkaufserlebnis keine Grenze mehr gesetzt, und das Rahmenprogramm mit Museumsführungen und einer Bastelwerkstatt für Kinder wurde gut angenommen. Die Stände der Kunsthandwerker waren liebevoll dekoriert und die ausschließlich handgefertigten Auslagen ließen so manches Herz höher schlagen.