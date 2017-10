Villingen-Schwenningen Markt in Innenstadt

Die ganze Fußgängerzone ist an diesen Tagen voller Händler. An rund 200 Ständen bieten diese während des Marktes ihr breites Warenangebot an. Die Besucher haben die Auswahl zwischen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, kleinen Snacks, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren, Blumenschmuck, Sportartikel und einer bunten Palette von Süßwaren, teilt die Stadtverwaltung mit. Viele Spezialhändler führen ihre Produkte wie Pfannen, Putzmittel oder Spezialreiniger am Stand vor.

Dekorations- und Schleifenbänder werden in der Riet­straße angeboten. Auch die Marktschreier vor dem Riettor, die prall gefüllte Obstkörbe und viele Käsevariationen anbieten, sind wieder mit von der Partie.

Auch in der Bickenstraße macht Blumen-Gerry vom Hamburger Fischmarkt wieder lautstark auf sich aufmerksam und sorgt dort für eine gute Jahrmarktatmosphäre.