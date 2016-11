Villingen-Schwenningen Marketing in der Kurstadt

Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb liegt in 700 bis 941 Metern Höhe die schöne Kur- und Urlaubsstadt Bad Dürrheim umgeben von wunderbarer Natur, malerischen Wanderwegen und einem einzigartigen Klima. Doch dass diese Faktoren für eine Stadt in der heutigen Zeit nicht mehr ausreichend sind, um "wettbewerbsfähig" zu sein, erläuterte Markus Spettel, Geschäftsführer des Stadtmarketings in Bad Dürrheim sehr eindrucksvoll.

Der leidenschaftliche Marketingmann Markus Spettel hatte seine Kollegen im Marketing Club Schwarzwald-Baar in das Kurhaus nach Bad Dürrheim eingeladen, um hier hinter die Kulissen des heilklimatischen Kurortes zu blicken. In einer interessanten und spannenden Präsentation stellte er einen Auszug des strategischen Marketings der Stadt vor und zeigte auf, welche Aktionen und Initiativen unternommen werden, um die Stadt sowohl national als auch international als Kur- und Urlaubsort für seine Gäste attraktiv zu machen. Neben den drei Prädikaten "Sole-Heilbad", "Heilklimatischer Kurort" und "Kneipp-Kurort" brilliert die Stadt durch seine reizvolle Umgebung, attraktive Angebote für jedes Alter und Marketing-Aktionen. Nach seiner Präsentation führte Spettel die Gruppe durch den nächtlichen Kurpark und erläuterte einige der interessanten und beeindruckenden Stationen. Zudem stand ein kleiner Rundgang durch das Wellness- und Gesundheitszentrum "Solemar" auf dem Programm, welches im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. Hier ist laut Spettel "alles Gesunde unter einem Dach" zu finden: Von der Therme über die Schwarzwald-Sauna bis hin zum modernen Fitness-Center. Zum Abschluss lud der Gastgeber zu einem herbstlichen Snack in das Kurhaus ein und der Abend fand einen runden Abschluss bei netten Gesprächen.