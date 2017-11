VS-Villingen. Die nächste Orgelmusik zur Markzeit an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel bestreitet Bezirkskantor Marius Mack aus Villingen. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 11. November, von 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Zur Aufführung kommen Werke von François Couperin, Georg Muffat und Johann Sebastian Bach. Seit September 2016 ist Marius Mack Bezirkskantor im evangelischen Kirchenbezirk Villingen und Kantor in der Kirchengemeinde Villingen. Die monatliche Orgelmusik zur Marktzeit erfreut sich in ihrem nun bereits 16. Jahr ungeschmälert großer Beliebtheit in der gesamten Region aufgrund des herrlichen Klanges der im Jahre 2002 fertig gestellten Rekonstruktion der Villinger Silbermann-Orgel von 1752. Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.