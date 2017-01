Villingen-Schwenningen Marie und Elias liegen vorn

Villingen-Schwenningen (uwk). Und wie soll das ­Mädchen heißen: Marie. Und welchen Namen haben sich viele Eltern für ihren Jungen ausgesucht? Elias. Und so landeten Marie und Elias in der Hitliste der beliebtesten Vornamen in Villingen-Schwenningen 2016 auf einem Spitzenplatz.