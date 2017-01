Prüfung war beim Marbacher Judo-Nachwuchs angesagt. Die Jugend sollte zeigen, was sie alles theoretisch und praktisch gelernt hat. Die Jüngsten traten an, um mit der Prüfung ihre erste Graduierung zum weiß-gelben Gurt zu erwerben. Dies schließt dann auch die Startberechtigung für ihre ersten Meisterschaften und Turniere im Jahr 2017 mit ein. Zwei weitere Prüflinge gab es zum Orange-Gurt, und aus dem Bereich U21 und der Erwachsenen wollten zwei Teilnehmer zum Blaugurt und zum Braungurt geprüft werden. Am Ende der Übungen fragte Prüfer Volker Stadler die Siebenjährigen, ob sie denn glauben, die Prüfung bestanden zu haben. Und als wie mit einer Stimme laut ein selbstbewusstes "Ja" ertönte, konnte er das nur noch bestätigen und den jungen Teilnehmern gute Leistungen bescheinigen und weiterhin viel Erfolg beim Judo und ihren weiteren Prüfungen wünschen. Mit guten Leistungen haben auch die älteren ­Teilnehmer abgeschnitten, auch sie konnten stolz Urkunde und Glückwünsche vom Prüfer entgegennehmen. Den weiß-gelben Gurt haben Matthias Müller, Joel ­Hemmerle, Alisa Würstl und Tim Maier erworben. Den orangenen Gürtel bekamen Isabelle Siramy und Justin Juraski. Den blauen Gürtel gab es für Mark Csano. Den braunen Gürtel trägt nun Jens Fuchs. Das Bild zeigt (von links): Matthias Müller, ­Prüfer Volker Stadler, Tim Maier, Joel Hemmerle, Alisa Würstl, Isabelle Siramy und Justin Juraski. Foto: Ritzmann