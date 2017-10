Villingen-Schwenningen Marbacher ärgert die Plakatflut

Lohmiller übte das Amt über zehn Jahre aus. Seinem Antrag stimmten fünf Ratsmitglieder zu, zwei enthielten sich. Das Gremium sah keine Notwendigkeit diese Position neu zu besetzen.

Bekannt gab die Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple, dass am 9. November die Ortsentwicklungsstudie für Marbach in der Aula der Grundschule vorgestellt wird. Ferner, dass die Ost-und Nordseite der Festhalle einen neuen Anstrich der Fassade erhält und dass die Stadt vorhabe, die Straßenbeleuchtung innerhalb von zwei Jahren auf die LED-Technik umzustellen. Zunächst soll dies ab dem 28. September in den Hauptverkehrsstraßen erfolgen.

Der sich in der Bürgerfrageviertelstunde zu Wort meldende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, Ronny Kreidemeier, kündigte zum Nikolausmarkt die Herausgabe eines historischen Ortskalenders von Marbach an. Hierzu werden noch Bilder aus den Jahren vor 1970 gesucht. Wer über solche verfügt, kann sich mit ihm in Verbindung setzen.