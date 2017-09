Villingen-Schwenningen Marbach: Leiche nach Brand gefunden

Nachbarn waren gegen 0.30 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Epfentalstraße aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Als diese am Einsatzort eintrafen, stellte sich heraus, dass es im Wohnzimmer des Hauses brannte. Unverzüglich wurde – zunächst von außen – mit den Löschmaßnahmen begonnen.

Beim anschließenden Innenangriff stieß die Feuerwehr schließlich auf eine leblose Person. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie er ums Leben gekommen ist, konnte zunächst nicht gesagt werden. Da der Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte und die Feuerwehr erfolgreich ein Ausbreiten verhinderte, wurde die Einsatzstelle zeitnah an die Polizei übergeben.

Aus der Nachbarschaft hieß es, dass es erst wenige Stunden zuvor zu einem Polizeieinsatz in dem Haus gekommen war. Zu den Hintergründen des Einsatzes wurden vor Ort keine Aussagen getroffen. Von Seiten der Polizei hieß es lediglich, dass zunächst Ermittlungen im familiären Umfeld durchgeführt werden müssten. Auch zur Identität des Toten konnte zunächst nichts gesagt werden. Die Polizei will sich erst im Laufe des Morgens zu den Umständen des Brandes und des Todes äußern.