Villingen-Schwenningen Marbach hat kaum Baulandreserven

VS-Marbach. Davon abgesehen, dass mit der Erweiterung des Wohnquartiers "Melben" erst begonnen wurde und damit eine Baulandreserve von 10 704 Quadratmeter zu Buche steht, sieht es über den Ort verteilt mau aus.

Vom die Studie durchführenden Stadtplanungsbüro Baldauf aus Stuttgart wurden am Zehntweg, Talacker und Bildstöckleweg insgesamt 1915 Quadratmeter erfasst, die für die Bebauung in Frage kämen. Als untergenutzt wurden 2589 Quadratmeter in der Straßburger Straße eingestuft. Dieses Grundstück samt Gebäude wurde allerdings vor kurzem verkauft. Ob die übrigen unbebauten Flächen in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen werden, ist jedoch ungewiss, da bei der Eigentümerbefragung nur wenige eine Verkaufsbereitschaft erkennen ließen, informierte Knut Maier vom Planungsbüro. Seine Analyse ergab, dass in Marbach das Leerstandpotenzial von Gebäuden mit drei Prozent sehr gering ist. Ebenso die Baulandreserve von fünf Quadratmetern pro Kopf. Als künftige Handlungsschwerpunkte nannte Maier die Förderung des Generationenwechsels in den Wohnquartieren durch die Schaffung von Ausweichangeboten. Gemeint ist damit, dass man sich vor Ort Gedanken über ein Angebot für das Seniorenwohnen machen sollte. Er empfahl die Prüfung der Erweiterung des Neubaugebiets "Melben", Prüfung der städtebaulichen Entwicklungspotentiale zwischen der Trasse der Schwarzwaldbahn und der Straßburger Straße sowie Kirchdorfer Straße.

Ein Augenmerk sollte auf jene Bereiche gelegt werden, wo zum Beispiel durch Betriebsaufgaben oder strukturelle Veränderungen anstehen, um dort aktiv in die städtebauliche Einwicklung einsteigen zu können. Nicht vernachlässigt werden sollte die Umsetzung der ELR-Studie (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum) hinsichtlich der ortsbildprägenden Gebäude. Desweiteren können durch die Erstellung einer Abrundungssatzung in manchen Randbereichen vereinzelt Grundstücke für die Bebauung gewonnen werden. Für sinnvoll hielt er die Überprüfung eines Bebauungsplans im südlichen Gemeindegebiet und der Umgebung mit den dort besonders groß anzutreffen Grundstücken.