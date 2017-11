Villingen-Schwenningen Manta als Fernsehstar in "Auto-Ikonen"

Im Juni wurde ein Tag der Manta von Tobias Sabo gefilmt. Dabei wurde vor allem der selbst umgebaute Filmmanta aus "Manta Manta" im Detail, während der Fahrt und in der Werkstatt gefilmt. Gedreht wurde unter anderem vor dem Göpelhaus in Mühlhausen, auf dem Türnleberg und auf der Strecke zwischen Mühlhausen und Tuningen sowie in und um die Autolackiererei Johann Sabo.

Wie Tobias Sabo zu berichten weiß, wurde der Manta – in einem Vergleichsmodell fuhr Til Schweiger über die Kinoleinwand – in vielen Einstellungen festgehalten: Mit Drohne, aus dem Fahrzeug heraus, mit Kameras am Auto – keine Kameraeinstellung wurde ausgelassen. Wie im TV-Bericht zu sehen sein wird, wurde der stolze Besitzer in einem Interview zu seinem originalgetreuen Umbaus befragt.

Nach dem Auftritt bei RTL im "Duell der Jahrzehnte" 2015 ist es das zweite Mal in zwei Jahren, dass TV-Produzenten auf den Schwenninger und seinen Manta aufmerksam wurden.