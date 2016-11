VS-Villingen. Ein unbekannter Mann aus einer Gruppe von vier bis fünf betrunkenen Personen hat am frühen Dienstagmorgen, gegen 2 Uhr, eine Fensterscheibe an einer Bäckerei in der Bahnhofstraße mit einer Bierflasche eingeschlagen und ist dann geflüchtet. In der Nähe wartende Taxifahrer beobachteten die Gruppe aus der Ferne und verständigten die Polizei. Schließlich konnten einige aus der Personengruppe durch Angaben anwesender Taxifahrer identifiziert werden. Allerdings war der geflüchtete Täter nicht mehr darunter. Zudem gaben die anderen aus der Gruppe an, diesen nicht näher zu kennen. Derzeit dauern die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Villingen nach dem Täter noch an.