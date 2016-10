Villingen-Schwenningen Mann überfällt Bar mit Pistole

Mit einem Bild einer Überwachungskamera sucht die Kripo Villingen nun nach dem Täter.

Der war mit einem auffällig gefleckten Tuch oder auch einem Schal maskiert. Unter dem Schal trug der Mann augenscheinlich eine Brille. Er trug dunkle Hosen und hatte eine Kapuze, eventuell die des getragenen Shirts, über den Kopf gezogen.

Möglicherweise ist der dunkel gekleidete Räuber ein Linkshänder

In der linken Hand hielt der Täter eine Pistole. Demzufolge handelt es sich möglicherweise um einen Linkshänder.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann oder am frühen Morgen des vergangenen Freitags, gegen ein Uhr oder auch kurz danach, entsprechende Wahrnehmungen in der Uhlandstraße, im Bereich zwischen der Jakob-Kienzle-Straße und "In der Muslen" gemacht oder dort eine dunkel gekleidete, männliche Person gesehen hat, wird dringend gebeten, sich mit der Kripo Villingen (Telefon 07721/601 0) in Verbindung zu setzen.