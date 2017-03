VS-Villingen. Wer würde seine Seele eintauschen, um im Gegenzug erfolgreich und wohlhabend zu sein? Die Hauptfigur in Karl Wittlingers "Seelenwanderung" weiß jedenfalls, wie sie sich entscheiden würde. Die Württembergische Landesbühne Esslingen zeigt die Parabel über die Werte von Menschlichkeit am morgigen Dienstag, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen. Um 19.30 Uhr findet eine Stückeinführung im Kleinen Saal statt. Bum klagt seinem Kumpel Axel sein Leid: Obwohl er doch eigentlich ziemlich clever ist, kommt er einfach nicht voran. Sicher könnte er mit seinem Verstand viel mehr erreichen, wenn nicht dauernd Moral und Anstand dazwischenfunken würden. Axel weiß Rat: Bum soll einfach seine Seele loswerden. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen.