Villingen-Schwenningen. Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern sollte laut Polizei ein 31-jähriger Mann am frühen Sonntag gegen 1.20 Uhr in der Notaufnahme des Klinikums behandelt werden. Dort rastete der Mann aus und versuchte einen Security-Mitarbeiter mit einer Spendenbox zu schlagen. Der Mitarbeiter konnte den Schlag abwehren. Schließlich musste der renitente Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die Beamten.