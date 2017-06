Villingen-Schwenningen. Öffentlich onaniert und einer vorbeikommenden Frau unvermittelt an den Hintern gefasst hat ein Mann am Samstag gegen 19.15 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Heilig-Kreuz-Kirche und der Bickebergschule in Villingen. Außerdem sprach er die 57-Jährige in unartiger Weise an, teilt die Polizei mit. Die Frau erstattete Anzeige und beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, 18 bis 25 Jahre alt, südländischer Typ, gepflegte Erscheinung. Die Szenerie wurde möglicherweise von einem Radfahrer beobachtet, der die 57-Jährige am Tatort ansprach. Dieser und weitere Zeuge sollten sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, melden.