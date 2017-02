VS-Villingen. Weil eine 22-Jährige ihren Freund mit ihrem Auto hat fahren lassen, obwohl sie wusste, dass er keinen Führerschein besitzt, muss sie nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der junge Mann wurde am Dienstag in der Berliner Straße in Villingen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis für das Auto besitzt, teilt die Polizei mit.