Villingen-Schwenningen Mann bedroht Passanten auf offener Straße

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig war. Deshalb muss das Gericht mit Hilfe eines Sachverständigen entscheiden, ob er überhaupt bestraft werden kann und dauerhaft in der Psychiatrie bleiben muss, in der er seit Mai einstweilig untergebracht ist. Einen Tag vor Weihnachten soll der 47-Jährige einer 75-jährigen Frau auf offener Straße völlig unvermittelt in den Hintern getreten haben. Die Seniorin, die an einer Ampel wartete, mutmaßte vor Gericht, dass er sich aus einem Gebüsch an sie herangeschlichen hatte. Nach dem Tritt habe er sie mit abfälligen Ausdrücken beschimpft. Als sie ihn zurechtwies, habe er ihr mit der flachen Hand so hart gegen die Brust geschlagen, dass sie es noch einige Tage gespürt habe. Sie habe ihn zurückgeschubst und der Mann habe wieder angegriffen und unflätig herumgeschrien.

Inzwischen war ihre 72-jährige Freundin aufgetaucht, mit der sie sich zu einem Spaziergang verabredet hatte. Auch sie habe der Mann übel beleidigt. Eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife aus Rottweil wurde aufmerksam. Die Beamten kamen zu Hilfe und riefen ihre Villinger Kollegen herbei. "Zum Glück", meinte die 75-jährige Zeugin, "wer weiß, was da noch alles passiert wäre". Die 72-Jährige berichtete, dass sie den Schuhabdruck des Mannes noch auf der Rückseite des Mantels ihrer Freundin gesehen hat. Der Mann, den sie eindeutig als den Täter identifizierte, habe noch gezetert, als er schon von den Beamten festgehalten worden sei.

Noch wilder soll es zugegangen sein, als der Angeklagte am gleichen Tag gegen Abend in einem Supermarkt randaliert haben soll. Er habe Verkäuferinnen und Kunden beschimpft, von denen er sich verfolgt gefühlt habe, berichtete eine 35-jährige Angestellte. Als er des Hauses verwiesen wurde, habe er auf dem Parkplatz weiter Kunden angeschrien, Kinder seien in Tränen ausgebrochen. Sie sei eingeschritten und ebenfalls unflätig beschimpft worden. Dann habe der Mann ihr zwei Mal Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. "Wenn ich will, kann ich dich abstechen", soll er gerufen und ein Messer in der Tasche gehabt haben.