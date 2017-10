Villingen-Schwenningen Mangin: Verwaltung soll 2021 einziehen

Villingen-Schwenningen (cos). 360 Arbeitsplätze der Stadtverwaltung sollen künftig am neuen Standort der Verwaltung auf dem Mangin-Areal in Villingen zu finden sein. Für die Unterbringung des Stadtarchivs gibt es dort in den vorhandenen Gebäuden allerdings keinen Platz mehr, so die Stadtverwaltung. Die Bauregistratur sowie die Mitarbeiter des Dokumentenmanagements wurden eingeplant, für das Stadtarchiv, das bisher in der Lantwattenstraße zu finden ist, müsste allerdings ein Neubau realisiert werden. Die erforderlichen 101 Parkplätze sollen bei weitem übertroffen werden: Auf dem ehemaligen Exerzierplatz zwischen den beiden Mannschaftsgebäuden sollen 232 Stellflächen entstehen, zudem wird an 61 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gedacht. Den gewünschten Ratssaal will man im Dachgeschoss des größeren Mannschaftsgebäudes realisieren. Wichtig für die Bürger: In diesem Gebäude soll auch ein Baubürgerbüro eingerichtet werden, in dem ad hoc alle häufig nachgefragten Dienstleistungen der technischen Dienststellen gebündelt werden sollen. Zudem soll es in beiden Gebäuden einen Informationscounter im Eingangsbereich geben. Für die geschätzten Bruttokosten für die Sanierung der Mangin-Gebäude in Höhe von 41,1 Millionen Euro rechnet man mit einer Förderung nach dem Städtebaufördergesetz in Höhe von maximal 10,8 Millionen Euro für die Nachnutzung der Mannschaftsgebäude. Diese Förderung müsste allerdings jährlich ausgehandelt werden. Bereits ab März will man das Ausschreibungsverfahren beginnen und soll der Grunderwerb erfolgen. Juni 2018 könnten die Planungsbüros beauftragt werden, von Juli 2018 bis Juli 2019 könnte die Planungsphase einschließlich Baugenehmigungsverfahren dauern, ab August 2019 bis August 2021 soll gebaut werden und im Herbst 2021 könnte die Stadtverwaltung dann einziehen.