Villingen-Schwenningen Mangin: Stadt schweigt zu den Altlasten

VS-Villingen (mae). Günstiger Wohnraum für 900 Menschen, das Stadtarchiv und ein neues Verwaltungszentrum: Die Stadt und das Bündnis für faires Wohnen haben auf dem Mangin-Gelände in Villingen viel vor. Momentan ist das Areal allerdings noch in Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, erste Kaufverhandlungen mit der Stadt VS sind bereits am Laufen. Auswirkungen auf die Verhandlungen haben auch die Altlasten auf dem Gelände, entsprechende Untersuchungen sind bereits abgeschlossen. Doch Informationen hierzu gibt die Stadt nicht preis und lässt über Pressesprecherin Oxana Brunner lediglich verkünden: "Wir haben Zwischeninfos vorliegen, der schriftliche Abschlussbericht steht noch aus."­ Ihren Angaben zufolge werden sich die Kosten für die Altlastbeseitigung "sicherlich auf den Kaufpreis" auswirken, die Verhandlungen und Gespräche seien jedoch nichtöffentlich.