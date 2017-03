Villingen-Schwenningen Mangin-Gelände: Probleme mit Altlasten

Doch bevor an der Zukunft des Mangin-Areals gebaut wird, muss die Stadt dieses erst einmal kaufen. Wieviel aber ist ein Gelände wert, das zwar recht zentral liegt, aber einmal militärisch genutzt worden ist? Stadt und Bund sind längst in Gespräche zur Bestimmung des Kaufpreises eingestiegen – doch mögliche Altlasten sind die große Unbekannte und könnten die Kosten für Entwicklung, Erschließung und Rückbau des Geländes empfindlich in die Höhe schnellen lassen.

Das Bündnis für Faires Wohnen ist bereit

Das Freiburger Ingenieurbüro HPC untersuchte das Gelände. 47 Flächen, insgesamt 14 400 Quadratmeter des insgesamt 7,6 Hektar großen Areals, stehen in dem Verdacht, Altlasten in sich zu bergen. Für eine schädliche Bodenveränderung oder eine Altlast gebe es konkrete Anhaltspunkte, so die Stadtverwaltung in einer Sitzungsvorlage für den Technischen Ausschuss, der heute Abend tagt. Das Ergebnis der Untersuchungen stand bislang noch aus. Um den Wertermittlungsprozess zeitlich zu verkürzen, werde daher in dem erforderlichen Wertgutachten "mit pauschalen Ansätzen zu den Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie den Rückbaukosten" gearbeitet, so die Verwaltung.