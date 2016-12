Villingen-Schwenningen Mangin-Areal: bald Ergebnisse zu Altlasten

Villingen-Schwenningen (uwk). Noch vor Weihnachten sollen Daten vorliegen, sagte Bürgermeister Detlev Bührer gestern im Technischen Ausschuss. Mit diesen Ergebnissen wolle die Stadt in die Verhandlungen mit dem Eigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), einsteigen. Das Mangin-Areal rückt 2017 in den Fokus der Stadtplanung in Villingen. Kosten für Grunderwerb, Altlasten und Planungen seien im nächsten Jahr vorgesehen, so Bührer.