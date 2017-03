Villingen-Schwenningen Mangel an bezahlbaren Wohnungen

Villingen-Schwenningen. Das das Stuttgarter Planungsbüro Pesch und Partner hat im Auftrag der Stadt die aktuelle Situation und die mittelfristige Nachfrage bis 2020 unter die Lupe genommen und auch einen Blick in die Zukunft bis 2030 geworfen. Ziel ist es zum einen, ein ausgewogenes Angebot an verschieden großen Wohnungen zu schaffen und die Stadtentwicklung zu steuern, und zum anderen, auf die notwendige Anschlussunterbringung der bisher in Wohnheimen untergebrachten Flüchtlinge reagieren und die Integration von Zuwanderern und ausgegrenzten Gruppen fördern zu können.

Dreh- und Angelpunkt der Studie und damit auch des prognostizierten Wachstums ist die Umwandlung des früher vom französischen Militär genutzten Mangin-Geländes in Villingen in ein Wohn- und Verwaltungsviertel. So geht der Architekt und Stadtplaner Mario Flammann davon aus, dass die Doppelstadt weiter wächst und bis 2030 rund 85 000 Einwohner zählt. Das größte Wachstum von 8,9 Prozent auf mehr als 40 000 Bewohner sieht Flammann in Villingen, während Schwenningen mit rund 32 000 Personen um 1,2 Prozent abnimmt, und die Bevölkerungszahl in den Ortsteilen um 3,2 Prozent auf etwa 11 000 sinkt.

Die gesellschaftlichen Trends machen laut der Studie auch vor der Doppelstadt nicht halt: Der demografische Wandel ist deutlich spürbar, die Zahl der 18- bis unter 35-Jährigen geht immer weiter zurück, während der Anteil der über 60-Jährigen steigt. Gleichzeitig hat bereits zwischen 2010 und 2014 die Zahl der Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte zugenommen, die inzwischen fast 50 Prozent der Gesamtsumme ausmachen, indes verringert sich der Anteil der Drei- und Vier-Personen-Haushalte und liegt bei jeweils nur 20 Prozent.