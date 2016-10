Villingen-Schwenningen Manfred Mai begeistert Kinder

Das Buch habe, so der Autor, "eine ganz lange Geschichte". Fünf Jahre habe er am Manuskript gefeilt, bis es kürzlich veröffentlicht wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der eigenartige, aber sympathische Protagonist Maximilian sorgte bei den Kindern immer wieder für fröhliche Gesichter. Mai charakterisierte ihn so: "Maximilian ist ein Bub wie es nicht viele gibt, er ist ruhig, nachdenklich, stellt dauernd Fragen und erhält immer unbefriedigende Antworten." Der kleine Bub sucht nichts geringeres als eine Antwort auf die Frage, ob das Leben einem Plan folgt.

