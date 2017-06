Villingen-Schwenningen Manchmal trügt die Idylle noch

VS-Schwenningen. Es ist erstaunlich viel Betrieb im Stadt- und Neckarpark an diesem lauen Sommerabend in den Ferien: Hinter dem Bahnhof baggert und pritscht eine Studenten-Gruppe auf dem neu angelegten Beachvolleyballfeld, hier und da genießen Pärchen und Familien auf den Bänken oder auf der Wiese das Flair. Trügt die Idylle?

Eine Dame kommt vorbei, sie nutzt den Neckarpark regelmäßig für abendliche Spaziergänge, berichtet sie. Wenngleich sie immer wieder beobachtet, dass besonders nach den Wochenenden viel Unrat und Flaschen rund um die Mülleimer liegen. "Klar, die Jugendliche nutzen den Park oft zum Feiern, trotzdem bin ich gerne hier", sagt sie.

Ähnlich klingt es von den drei Studentinnen, die die Trimm-Dich-Geräte nutzen. "Es gibt in Schwenningen nunmal keine andere Möglichkeit, um sich länger draußen aufzuhalten", meinen sie. Negativ fielen ihnen immer wieder die störenden Mopedfahrer auf, die über das Gelände brausten – wie auch in diesem Moment. Auch noch einige Minute später ist das Moped auf der Neckarstraße lautstark zu hören. Und nicht nur das: Immer wieder lässt an diesem Abend aufheulendes Motorengeräusch von gegenüber erahnen, dass die abendlichen Autorennen in der Neckarstraße (wir berichteten) nicht abgenommen haben. Ein Problem, das für die Anwohner der Neckarparkanlage eher zweitrangig ist: Sie hatten sich im Sommer 2015 nicht nur über umherfahrende Autos direkt vor der eigenen Tür, sondern auch über nächtliche Trinkexzesse beschwert. Die Stadt hatte daraufhin entsprechende Maßnahmen ergriffen: In den Querstraßen Am Neckarpark und Möglingsstraße waren Polleranlagen errichtet worden, die den abendlichen Rennen einen Riegel vorsetzten sollten. Auch die große Bank im Ruhegarten wurde abmontiert, um Lärm von umhersitzenden Jugendlichen zu vermeiden.