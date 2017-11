Villingen-Schwenningen Manch einer riecht noch Chlor

Villingen-Schwenningen. Die Verunsicherung in der Bevölkerung war groß, als bei einer Überprüfung des Trinkwassers in den Leitungen der Stadtwerke VS (SVS) eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der coliformen Bakterien festgestellt wurde. Am 17. August wurde daraufhin vom Gesundheitsamt ein Abkochgebot ausgesprochen. Was ist seit dem passiert und wie geht es weiter?

Rückblick

Es war das Thema des Sommers: Im Bereich Schwenningen, Weilersbach, Obereschach, Wöschhalde, Auf Herdenen, Schilterhäusle, Zollhaus, Nordstetten, Mühlhausen sowie Dauchingen mussten die Bewohner das Leitungswasser zehn Minuten lang abkochen, sofern sie es zum Trinken, Kochen, Zähneputzen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwendeten. Gleichzeitig hatte die SVS in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Desinfektion für das betroffene Netz mittels Chlorung eingeleitet. Dies war für das Wassernetz der SVS allerdings keine Premiere: Das Wasser aus den Wieselsbachquellen wurde aufgrund der natürlichen Einträge schon länger gechlort.