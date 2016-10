Villingen-Schwenningen Man kann immer etwas für jemanden tun

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Hospizbewegung fühlt sich dem Hospizgedanken verpflichtet, das heißt: Die umfassende Begleitung der Sterbenden und ihrer Angehörigen in der Endphase des Lebens. Das Sterben des Menschen bleibt als wichtigste Erinnerung zurück bei denen, die weiterleben (Zitat Cicely Saunders).

Knut Eike Buchmann, erster Vorsitzender der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar, begrüßte die Besucher, unter ihnen der ehemalige Vorsitzende Friedrich Bettecken sowie die ehemalige Vorsitzende Christa Lörcher, und erklärte: "Aus einer hospizlichen Wüste vor 25 Jahren haben wir eine blühende Landschaft gemacht. Im nächsten Jahr bieten wir ein umfangreiches Programm an, denn die Arbeit der Hospizbewegung soll nicht immer nur im stillen Kämmerlein wirken."

Landrat Sven Hinterseh, Schirmherr, betonte, dass die ambulante Hospizarbeit eine der menschlichsten sei, denn sie stehe den Menschen in den dunkelsten Zeiten bei. "Sie spenden Trost und Hilfe, nehmen die Menschen an, sind einfach da, hören zu, Sie reichen den Menschen in ihren letzten Lebenstagen die Hand und lassen ihnen ihre Würde, dafür danke ich Ihnen."Die Menschen, die Hospizarbeit leisten, setzen ein Gegengewicht zu den kalten Apparaten, denn der Alltag in einem Krankenhaus sei durchrationalisiert, sie würden den Menschen in seiner Ganzheit sehen. "Sie kümmern sich darum, dass Sterbende nicht alleine bleiben, Ihr Wirken verlangt Ihnen viel ab, ich habe die allergrößte Hochachtung vor Ihnen", schloss der Landrat. Susanne Kränzle, Vorsitzende des Hospiz- und Palliativverbandes Baden-Württemberg, erklärte, es habe sich viel getan mit der Hospizbewegung. Sie sprach davon, wie früher in Krankenhäusern Sterbende in Abstellräume geschoben wurden und man darauf wartete, dass sie endlich die Augen schließen. Es brauche Menschen, die einfühlsam sind und sich zurücknehmen können, denn am Lebensende angesehen und wahrgenommen zu werden, darauf haben viele Menschen ein ganzes Leben vergeblich gewartet, betonte sie. Thile Kerkovius, bis 2012 Leiter des stationären Hospizes Haus Maria Frieden, Oberharmersbach, gehört zum Urgestein der Hospizarbeit in Baden-Württemberg. Er bezeichnete sich als hoffnungsloser Idealist und Hospizler und fragte, wo geht die Hospizarbeit hin, wo kommt sie her? Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es eine emotionale Eiszeit gegeben, bedingt durch das unverdaute Kriegstrauma, "dann wurden die Krankenhäuser kurativ aufgerüstet und das Sterben ging dabei verloren, sterbende Menschen sind unter die Räder gekommen, sie landeten in Abstellräumen", zeichnete er das düstere Bild. Den furchtbaren Satz "Für den kann man nichts mehr tun" wolle er nicht mehr hören, denn man könne immer etwas tun. "Da sind wir angetreten, um gegen diesen resignativen Satz etwas zu tun", so Kerkovius. Wenn man auf die erfolgreiche Hospizbewegung schaue, müsse man auch auf die Kehrseite schauen, denn je größer die Anerkennung werde, desto mehr werde sie integriert und mit Geld versorgt. "Wir erleben eine schleichende Normierung und Bürokratisierung, was uns daran hindern könnte,uns auf die individuelle Situation des Menschen einzulassen, warnte er. "Mache ich es gut, bin ich bei meinen Erfahrungen, mache ich es richtig, geht der Blick vom Patienten weg zur Checkliste, der Zugang zu den sterbenden Menschen steht in Frage", mahnte er. Die Hospizbewegung müsse sich neu erfinden, erklärte er und berichtete von seiner schlimmen Vision, dass wir in zehn Jahren in Minutentakten wirken müssen. "Wenn wir den Menschen zusagen, sie zu begleiten, kann das nicht in Modulen oder auf Checklisten abgerechnet werden", schloss er. Der Abend wurde durch die "Just Frieds Jazz Combo" musikalisch umrahmt.