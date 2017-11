Villingen-Schwenningen Man kann die Zukunft von VS kommen sehen

Villingen-Schwenningen. Der Trendbeobachter Mathias Haas wird am kommenden Donnerstag, 23. November, beim Wirtschaftsempfang der Stadt Villingen-Schwenningen Impulse geben. Schon vorab informierte sich Michael Haas über die Stadt und sprach mit dem Schwarzwälder Boten über seine Erkenntnisse. Und auch wenn er nicht alle Details und örtlichen Gepflogenheiten kennt, so weiß er doch, worauf es für die Doppelstadt und ihre Unternehmen in Zukunft ankommt, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Beim Blick in die Zukunft kommt Michael Haas ganz ohne Glaskugel und Sterndeutung aus. Ihm genügt der Blick in die Gegenwart. Denn um startklar für das Kommende zu sein, hat er ein einfaches Rezept: hinschauen, sich kundig machen, was andernorts läuft. In der Regel nämlich kommen Megatrends zunächst in Großstädten an und breiten sich dann aber unaufhaltsam bis in ländlichere Gegenden aus.

Was ihm zu Villingen-Schwenningen als Erstes einfällt? "Dass wir in between sind", sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten wie aus der Pistole geschossen und meint damit die Lage des Oberzentrums zwischen Zürich und Stuttgart. Die Doppelstadt schlage sich gut, findet er, aber man kämpfe doch mit der Attraktivität. Welchen Ruf VS hat? Da muss Haas nicht lange überlegen. "Keinen!", sagt er mit Bestimmtheit und meint das gar nicht böse. "Es gibt noch eine schlimmere Variante: Sie haben einen schlechten Ruf."