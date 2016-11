Villingen-Schwenningen Mallorca-Party: Veranstalter weist Vorwürfe zurück

Mit Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann oder Oli P. soll die "Mallorca-Schlager-Party", mit der die Eventfirma Seepark 6 aus Pfullendorf bereits rund um den Bodensee erfolgreich unterwegs ist, auch in der Region Fuß fassen. "Mallorca meets Fasnet", so lautet das Motto. Und das wurde pünktlich zum "11.11." gewählt , wenn in manchen Gegenden Deutschlands der Beginn der fünften Jahreszeit gefeiert wird.

Doch die Mischung zwischen Ballermann-Stimmung und schwäbisch-alemannischer Fastnacht ist besonders für die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) nicht vereinbar. Sie hatte daher die Mitglieder der Mitgliedszünfte aufgefordert, die neugeschaffene Eventidee zu boykottieren. Noch dazu, wo doch die schwäbisch-alemannische Fastnacht im Dezember 2014 von der UNESCO in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen worden sei.

Von einem "Skandal", der durch die öffentliche Stellungnahme des Präsidenten der Vereinigung, Roland Wehrle, und dem Aufruf zum Boykott erfolgt sei, spricht hingegen der Geschäftsführer der Eventagentur Seepark 6, Sascha Steiger. Die Party sei ein Musik-Festival, auf der die Musikrichtung Mallorca-Schlager gespielt werde, – und keine "Ballermann-Saufparty". Deshalb sei die Sperrstunde bereits um 1 Uhr.