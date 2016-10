Villingen-Schwenningen Mallorca-Party bringt Narren auf die Palme

Villingen-Schwenningen. Denn am "11.11.", wenn die närrische Jahreszeit in manchen Gegenden Deutschlands ganz offiziell beginnt, wird auf das Schwenninger Messegelände zur "Fasnet-Opening-Party Mallorca meets Fasnet" geladen. Mallorca-Party und schwäbisch-alemannische Fastnacht – eine Mischung die für Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung, so gar nicht geht. Sie sei "nicht mit den Leitlinien und dem Normencodex der VSAN vereinbar".

Die Vereinigung fordert daher die Mitglieder der Mitgliedszünfte auf, diese neugeschaffene Eventidee zu boykottieren. Im Großraum Villingen-Schwenningen wird die Veranstaltung der Eventfirma "Seepark 6", "mit Mickie Krause, Mia Julia und vielen anderen Mallorca-Stimmungsgrößen" groß beworben. "Keine Frage, Mallorca-Party-Events haben seit Jahren ihre Berechtigung und gehören fest zur heimischen Schlagerszene, allerdings die Vermischung mit unserer schwäbisch-alemannischen Fastnacht können wir als größter und ältester Narrenverband im deutschen Südwesten, keinesfalls gutheißen", erklärt Wehrle. Man distanziert sich daher von dem Event und zwar "mit aller Deutlichkeit": "Unser Normen-Codex sagt dazu: ›Der Export von Elementen der Fastnacht zu Fremdereignissen, die professionell organisiert sind und der Devise just for fun folgen, ist mit den Ansprüchen der Liste des immateriellen Kulturerbes unvereinbar.‹" Diese Meinung werde im übrigen durch national anerkannte Volkskundler wie Professor Werner Mezger aus Rottweil und Günter Schenk (Mainz), unterstützt. Noch dazu, wo die schwäbisch-alemannische Fastnacht im Dezember 2014 doch von der UNESCO in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen worden sei. Auf diese Adelung sei man stolz, man wolle mit besonderer Verantwortung gegenüber der Deutschen UNESCO-Kommission agieren. Sie sehe "jede Form der Kommerzialisierung oder Fremdnutzung der Fastnacht zu Werbezwecken mit Gewinnerzielungsabsicht" besonders kritisch.

Im Kodex ist daher zu lesen: "Auf keinen Fall dürfen Kommunen, Kulturämter, Tourismusbüros oder Sponsoren aus der freien Wirtschaft als Veranstalter oder gar als Träger der Fastnacht auftreten." Die VSAN "und jede ihrer Mitgliedszünfte" seien dazu verpflichtet, "das Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht in seiner authentischen Form auszuüben", so Wehrle. Und dazu gehöre unter anderem auch die Einhaltung der traditionell vorgegebenen Brauchtumstermine: Die Schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt am Dreikönigstag (6. Januar) und nicht bereits am 11. November. "Darüber hinaus werden am 11. November, dem Gedenktag des Heiligen Martin, viele Bräuche wie Laternenumzüge oder das gemütliche Beisammensein mit einer Martinsgans in vielen Familien gefeiert und gelebt.