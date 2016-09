VS-Tannheim. Ein Autofahrer hat wohl mit einem Allrad Jeep ein über 150 Meter langes Labyrinth in zwei Mais­felder bei der Nachsorgeklinik in Tannheim gefahren. Ob dies aus Langeweile oder sonstigen Gründen geschah, ist unklar. Reifenabdrücke sowie die Spurbreite des Fahrzeugs konnten festgestellt werden. Hinweise können auch an die Ortsverwaltung, Telefon 07721/82 18 81, gegeben werden.