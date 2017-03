Villingen-Schwenningen Maico stellt Lüftungstechnik vor

Auch in diesem Jahr will der Schwenninger Lüftungsspezialist die rund 200 000 Messebesucher aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt wieder für lüftungstechnische Highlights begeistern, die vor allem für Qualität "Made in Germany", hohe Energieeffizienz, Gesundheit, Komfort und smarte Bedienung stehen.

Besonders im Fokus stehen dabei die folgenden Höhepunkte: Um bei wechselnden Mietern oder Nutzungsveränderungen von Wohnraum flexibel bleiben zu können, hat Maico Lüftungsgeräte entwickelt, die nachträglich mit völlig anderen Steuerungen betrieben werden können: die flexiblen, besonders laufruhigen und energiesparenden Einrohrventilatoren für Bäder, Toiletten und Wohnküchen.

Außerdem stellt das Traditionsunternehmen eine neue Lösung zur vollautomatischen Kellerentfeuchtung vor. Das Lüftungssystem sorgt dank seiner ausgeklügelten Technik für ein trockenes und die Gebäudesubstanz schützendes Klima in feuchten Kellerräumen. Ein weiterer Vorteil: Gut belüftete Kellerräume sind ein hervorragendes Fundament für den Erhalt des Immobilienwerts.