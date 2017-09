Villingen-Schwenningen Mahnwachen erinnern an Opfer

Bei seiner Mitgliederversammlung stellte der Verein das Programm der am 22. Oktober wieder beginnenden und danach bis zum 21. Januar an jedem Sonntag – im Wechsel in Villingen und Schwenningen – abgehaltenen Mahnwachen vor. Die erste Mahnwache am 22. Oktober findet ab 19 Uhr am Mahnmal vor dem Villinger Bahnhof statt, das an die ins französische Gurs deportierten Juden erinnert.

In Broschüre sind Schicksale beschrieben

Engelke stellte die zweite Folge der erfolgreichen Broschüre vor, in der die Schicksale aller Menschen beschrieben werden, derer man bei den Mahnwachen 2016/17 gedachte. "Wir haben den ­Opferkreis ausgeweitet", blickte Engelke auf das Berichtsjahr zurück und nannte stellvertretend die Opfer der Euthanasie, die um 1940 über die Kreispflegeanstalt in ­Geisingen in der "Tötungsanstalt" Grafeneck verschwanden. Ihnen widmete sich unter Mitwirkung des Vereins im Frühjahr auch eine Ausstellung mit diversen Vorträgen im Landratsamt.