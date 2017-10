Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 22. Oktober, 19 Uhr, findet auf dem Bahnhofsvorplatz in Villingen die erste Mahnwache dieses Herbst/Winters statt. Der Verein "Pro Stolpersteine VS" wird versuchen, die Vorgänge des 22. Oktobers 1940 und damit das Schicksal der jüdischen Villinger aufleben zu lassen. Die weiteren Mahnwachen werden sich sowohl in Villingen als auch in Schwenningen der Opfergruppen aus der Region annehmen.