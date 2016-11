Villingen-Schwenningen "Mahlzeit" erhält Verstärkung

Das Team der "Mahlzeit" hatte zuletzt aufgrund von Personalmangel statt zwei nur noch ein Mittagessen pro Monat für sozial schwache, ältere und alleinlebende Menschen und auch solidarische ­"Mitesser" zubereitet.

Der Projektpartner, die Baugenossenschaft Familienheim, betätigte sich daraufhin als "Partnervermittler" und gewann die St. Gallushilfe der Stiftung Liebenau als Unterstützer. Deren Schützlinge, Jugendliche und jungen Erwachsenen mit Behinderung, wirken jetzt an den "Mahlzeit"-Donnerstagen im Gemeindesaal der St. Bruder-Klaus-Kirche am Goldenbühl mit, decken Tische ein, fertigen Dekorationen an, helfen beim Ausschank von Kaffee und Kuchen.

Mahlzeit-Sprecherin Gudrun Egler bedankte sich für die seit dem Sommer fleißige Mithilfe unter der Obhut von Barbara Reichstein und Heike Mast mit einem großen Obstkorb. Hilfe kommt regelmäßig auch von Schülern aus der benachbarten Goldenbühlschule. Schulsozialarbeiterin Gabriela Chudoba und die beiden Neuntklässlerinnen Michelle Reusch und Sandra Wohlgemuth nahmen in Vertretung aller helfenden Schüler ein Dankeschön-Präsent entgegen.