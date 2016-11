Villingen-Schwenningen Magnetismus kindgerecht erklärt

Dort wurden die Kinder zuerst durch Ralf Wieland (Leiter des Geschäftsbereichs Industrial Drive Systems) begrüßt. Dieser zeigte ihnen kindgerecht auf, wo diese im Alltag zahlreiche Berührungspunkte mit den Produkten von Kendrion haben und welche wichtige Rolle ihre Eltern bei der Entstehung und Fertigung spielen.

Anschließend wurden die Kinder ihrem Alter entsprechend in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Im Laufe des Nachmittags wurden von jeder Gruppe nacheinander verschiedene Stationen erforscht. So erhielten die Kinder beispielsweise spannende Rundgänge durch die unterschiedlichen Produktionsabteilungen, durften ihren eigenen "heißen Draht" biegen und wurden von den Auszubildenden mit verschiedenen Experimenten von der spannenden Welt des Magnetismus begeistert. Für eine große Überraschung sorgten die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten der Kendrion-Magnetkomponenten. Kindgerecht veranschaulicht wurden diese am Beispiel der "Süßigkeiten-Rüttelmaschine", bei der zahlreiche Magnete unter anderem dafür sorgen, dass die eingefüllten Süßigkeiten individuell gemischt werden können. Diese Maschine war neben einem "Reaktionstester" der absolute Höhepunkt des Nachmittages.

Als tolle Erinnerung an diesen spannenden und lehrreichen Technik-Nachmittag wurde jedes Kind mit einer Urkunde zum "Kendrion-Nachwuchstechniker" und zur "Kendrion Nachwuchstechnikerin" ausgezeichnet.