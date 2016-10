Villingen-Schwenningen Magischer Abend

VS-Villingen. Pure Magie verspricht Jörg Alexander in seiner Zaubershow "Alles Wunder", zu der der Lions-Club Villingen-Schwenningen-Mitte für Samstag, 29. Oktober, in das Münsterzentrum in Villingen einlädt. Der Benefizabend für die ganze Familie beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.