Villingen-Schwenningen Mager sagt "Ade"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Nur noch wenige Tage ist Thomas J. Mager Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Schwarzwald-Baar GmbH (VSB) – dann verlässt er die Region in Richtung Stuttgart, um dort in das Verkehrsministerium zu wechseln. In einem offiziellen Pressegespräch zog Mager dabei nochmals Resümee seiner dreieinhalb Jahre. Wie bereits berichtet sieht der 55-Jährige die Einführung des elektronischen Ticketings, als einer der ersten Verkehrsverbünde in Deutschland, als das "größte und zugleich schwierigste Projekt", das er und sein Team bewältigen musste aber erfolgreich umgesetzt hat.