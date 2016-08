Villingen-Schwenningen Märchenerzähler trotzen der Hitze

Super, lobte Jungmann, die Eltern applaudierten begeistert, und Jungmann griff zur Gitarre, um das Lied von der Hummel zu singen. Dass da alle mitsummten, war natürlich klar.

Magnus Frey zog mit seinen farbenprächtigen Puppen zu Broghammer, wo er die Abenteuer vom Romäus erzählte. Er kam sich vor wie der Rattenfänger von Hameln, folgten ihm doch alle Kinder im Gänsemarsch.

Vor der Bücherinsel warteten Barbara Riegger und ­Maximiliane Fleig in brütender Hitze. Sie lasen das Märchen von der Seejungfrau vor. Diese wird zwar von einem jungen Bauern erobert, da er sich aber drei gravierende Fehler im Umgang mit der holden Seejungfrau leistete, gab es kein Happy End.

Während Barbara Riegger ihre Füße immer wieder zur Kühlung in den Brunnen hielt, hatten die kleinen Zuhörer ihren Teppich auf der ­Straße im Schatten ausgelegt. Auch die großen Zuhörer in der Eisdiele saßen gemütlich im Schatten und lauschten den Vorleserinnen.

Henry Greif stand ebenfalls bereit, um in der Niederen Straße vor Hügle sein Kasperle in Aktion zu zeigen. Die Wassermärchen gab es auch im Spitalgarten zu hören, während im Rollmops-Theater ein Märchenabend für Erwachsene geboten wurde.

Und wenn sie nicht in der Hitze verglüht waren, zeigten die Puppenspieler am gestrigen Sonntag im Spitalgarten und am Romäusturm ihre Märchen-Puppen-Theater-Spektakel.