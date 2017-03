Villingen-Schwenningen Männerstimmen sind Mangelware

Es konnten schon viele Interessierte gefunden werden. Während es inzwischen jedoch ausreichend Frauenstimmen gibt, werden nun gezielt Männer gesucht. Die Solisten der Operngala sind von internationalem Format und werden von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen begleitet. Etwas ganz Besonders ist jedoch auch der Chor: Dieser setzt sich aus Sängerinnen und Sängern der gesamten Region zusammen. Der "Projektchor VS" trat 2009 zum ersten Mal auf und wird dieses Jahr vom neuen Villinger Bezirkskantor Marius Mack dirigiert, dem auch die musikalische Gesamtleitung obliegt. Alle interessierten Sänger sind jetzt willkommen, Teil des einzigartigen Projektchors zu werden und so im Jubiläumsjahr für ein unvergleichliches Konzerterlebnis zu sorgen. Gesucht werden Männer mit Chorerfahrung und Freude am Singen. Interessierte können sich unter info@kirchenmusik-vs.de oder unter Telefon 07721/84 51 46 informieren.