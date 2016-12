Der Männerchor 1887 Villingen und der gemischte Chor Harmonie 1920 Brigachtal laden am Samstag, 10. Dezember, 17.30 Uhr, in die St. Fideliskirche in Villingen zu einem Adventskonzert ein. Die Sänger beider Chöre sind einander nicht unbekannt, halfen sich auch schon aus, so dass auf Anregung von Kreischorleiterin Marianne Kopp, die auch den Chor aus Brigachtal leitet, diese gemeinsame Veranstaltung jetzt zustande kam. Es ist gleichzeitig das Abschiedskonzert für Dirigent Thorsten Pörtele vom Männerchor Villingen, der den Chor vier Jahre lang geleitet hat. Er macht demnächst in Freiburg seinen Studienabschluss für das Lehramt und beginnt dann sein Referendariat. Mit seiner Verabschiedung wird gleichzeitig Jonathan Föll in sein Amt als Dirigent eingeführt. Das musikalische Programm umfasst nicht nur geistliche Musik aus mehreren Jahrhunderten, unter anderem Vivaldi, Carl Maria von Weber oder Jermiah Clarke, sondern beispielsweise auch die Villinger Volksweise "O welch ein süßes Freudenwort" mit Text von Josef Maichle. Instrumental werden die Chöre vom Harfenensemble der Musikakademie Villingen unterstützt sowie von Henrich Winker mit der Mundharmonika. Der Eintritt ist frei, die Chöre freuen sich über eine kleine Spende. Foto: Zimmermann